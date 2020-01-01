عبدالمنعم سعيد: السيسي نهض بمصر من خلال المشروعات القومية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن جميع أطياف الشعب المصري تكاتفوا للإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية.





وأكد "سعيد"، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي عمل على النهوض بمصر من خلال مشروعات قومية عديدة.





وأشار الكاتب والمفكر السياسي، إلى أن مصر قامت ببناء مدن جديدة بها إمكانيات تليق بمستقبل الأجيال القادمة.









وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".





وأضاف الرئيس السيسي، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".





وفي تعليقه على ثورة يونيو، قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المشروعات التي تتم على أرض محافظة الغربية تؤكد حجم الإنجازات الوطنية غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تؤكد حرص الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطنين في شتي القطاعات الخدمية.





وأكد محافظ الغربية، في بيان صحفي، أن 30 يونيو تمثل ثورة إنجازات وطنية لا تتوقف في عهد السيسي، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في كافة مجالات البنية التحتية وتطوير العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتعليم العالي والموارد المائية والشباب والرياضة والكهرباء والطرق والكباري.





في هذا السياق، أعلن محافظ الغربية الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير كورنيش المرشحة بتكلفة 16 مليون جنيه، وذلك قبل موعده ب 3 أشهر، بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.





وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من الكورنيش بطول 1 كم من سكه المحلة وحتي شارع الأشرف بعد الانتهاء من المرحلة الأولي بمنطقة الاستاد بطول 1 كيلو 300 متر والبدء في المرحلة الثالثة من شارع الأشرف حتي شارع سعيد بطول 800 متر وسيتم استكمال الأعمال بالكورنيش في المرحلة الرابعة والخامسة من شارع سعيد حتي كوبري قحافه ومن كوبري فاروق وحتي مزلقان الجميل فور الانتهاء من اعمال البنية التحتية بمنطقة قحافه والسلحانة.



