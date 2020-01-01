بهوت شورت .. رزان المغربي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:39 م
رزان المغربي
رزان المغربي
الفجر الفني
شاركت الإعلامية والنجمة اللبنانية رزان محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت رزان بالصورة مرتدية هوت شورت وشميز باللون الأبيض ، وانتعلت معه حذاء باللون الأبيض ، ولم تتكلف في وضع الأكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس ، وعلقت على الصورة قائله : أحب عشية فيك وثق بنفسك.

وتركت شعرها الأشقر منسدلز على كتفيها، كما اعتمدت علي مكياج ناعم زادها جاذبية ونعومة.

كانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".

أخبار تهمك

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة و 19 دقيقة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تطورات مستقبل محمد شريف مع الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على ألوان قميص الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يتجه لحسم 3 صفقات دفعة واحدة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

10:00 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن