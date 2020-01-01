بهوت شورت .. رزان المغربي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

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شاركت الإعلامية والنجمة اللبنانية رزان محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت رزان بالصورة مرتدية هوت شورت وشميز باللون الأبيض ، وانتعلت معه حذاء باللون الأبيض ، ولم تتكلف في وضع الأكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس ، وعلقت على الصورة قائله : أحب عشية فيك وثق بنفسك.



وتركت شعرها الأشقر منسدلز على كتفيها، كما اعتمدت علي مكياج ناعم زادها جاذبية ونعومة.



كانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".