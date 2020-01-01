الولايات المتحدة تسجل 53 إلف إصابة بفيروس كورونا اليوم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر

أعلن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية، اليوم الجمعة، ، تسجيل 53,301 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 2,732,531 حالة.

 

وأوضح أن عدد الوفيات اليوم وصل إلى 624 حالة وفاة نتيجة الفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة 128,648 حالة

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,062 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,199 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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