صلاح عبد الله ينعى وفاة محمود جمعة

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نعى الفنان صلاح عبد الله،وفاة الفنان الراحل محمود جمعة من خلال مشاركته لصورة له، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "عبد الله" قائلا: "لما كتبت إسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعانة على صحته وملامحه،جوجل لايعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب،ولما إبتدا جوجل والناس يعرفوه مااااات أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير".



يذكر أن الفنان محمود جمعة، توفى صباح اليوم الجمعة،عن عمر ناهو الـ71 عام، وذلك إثر تعرضه9 لوعكة صحية نقل عقبها إلى المستشفى.