عبد المنعم سعيد: 3 يوليو يوم خلاص الشعب المصري من ديكتاتورية الإخوان

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الإعلان الدستوري أشعل المظاهرات ضد حكم مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية.





وأكد "سعيد"، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن ما حدث في يوم 3 يوليو خلص الشعب المصري من جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا : "كان لدي يقين كامل أن مصر لن تدخل النفق المظلم".





وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".





وأضاف الرئيس السيسى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه فى شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضى فى معركتنا الشريفة فى العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".



