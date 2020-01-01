راجعين بمسرحية علاء الدين.. محمد جمعة برفقة نجوم الفن في المصيف

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:12 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
فايقة محمد عادل

شارك النجم محمد جمعة جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بالصورة برفقة أحمد عز ، محمد ثروت ، كريم عفيفي وعلق قائلاً : إن شاء الله راجعين بمسرحية علاء الدين

يذكر أن محمد جمعة شارك بمسلسل "البرنس" في رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وفي سياق آخر، يُشارك محمد جمعة في السباق الرمضاني المقبل 2021، في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، إخراج أحمد علاء الديب، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتجه لحسم 3 صفقات دفعة واحدة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على ألوان قميص الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة و 17 دقيقة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 20 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تطورات مستقبل محمد شريف مع الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

10:00 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن