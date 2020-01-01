راجعين بمسرحية علاء الدين.. محمد جمعة برفقة نجوم الفن في المصيف

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شارك النجم محمد جمعة جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر بالصورة برفقة أحمد عز ، محمد ثروت ، كريم عفيفي وعلق قائلاً : إن شاء الله راجعين بمسرحية علاء الدين



يذكر أن محمد جمعة شارك بمسلسل "البرنس" في رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



وفي سياق آخر، يُشارك محمد جمعة في السباق الرمضاني المقبل 2021، في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، إخراج أحمد علاء الديب، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار.