مصر تدين الهجوم الحوثي على المملكة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
دانت جمهورية مصر العربية بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها وتدميرها.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، مؤكدة أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا لمزيد من التصعيد الذي لن يُفضي إلا لتعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن إلى الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.

وجددت مصر التأكيد على أهمية الاستجابة لجميع مبادرات وقف إطلاق النار، وذلك للوصول إلى تسوية تلك الأزمة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

يذكر أن صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكَّنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض، في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.

وبيَّن أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتي تمَّ التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.










أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ 33 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يستقر على ألوان قميص الموسم الجديد

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ يطرح "بياعه" أحدث أغاني تامر عاشور (فيديو)

منذ 39 دقيقة

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

شرط أزارو لتجديد إعارته مع الاتفاق السعودي

منذ 38 دقيقة

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

08:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن