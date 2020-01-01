يا فرحة ما تمت.. مباحث الدقهلية تنجح فى فض حفل زفاف

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
نجح ضباط مباحث الدقهلية فى فض حفل عرس قبل إقامته بدائرة مركز طلخا.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام أحد المواطنين بتجهيز دى جى وفراشة لإقامة حفل زفاف شقيق أحد القضاة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز شرطة طلخا للمكان وبالفحص تبين قيام إبراهيم عنتر نجيب "صاحب دى جى"، محمد طاهر عبدالحى "صاحب فراشة"، مقيمان بندر طلخا بإقامة فراشة والتجهيز لعرس شقيق أحد القضاة

وتمكنت القوات رفع الأعمال وإيقافها وفض العرس قبل بدأه وتم ضبط المتهمان وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة

فضت الأجهزة التنفيذية والأمنية في مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية سوق الجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمنع الأسواق الناشئة في إطار حرص الدوله على صحة وسلامه المواطنين.

استهدفت الحملة شوارع المدينة الرئيسية والمحيطة متضمنة شارع الجيش والسلك والثانوية ومدخل المدينة الغربي والمرور والعمل على منع سوق الجمعه بكافه الاتجاهات.

وحرصت الحملة علي منع تجمعات المواطنين بداخل الأسواق حفاظا على سلامتهم وسلامه المترددين عليهم من المواطنين ويأتي ذلك في إطار خطة جهود الدولة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومنع العدوى والفيروسات حفاظا على صحه وسلامه الجميع، تنفيذا لتعليمات الدكنور ايمن مختار محافظ الدقهلية وفدقرارات رئيس الوزراء.

قادت الحملة صباح شحاته نائب رئيس المركز مع قسم الإشغالات تحت إشراف شرف الشرباصى مدير القسم اليوم الجمعة بحمله اشغالات تحت إشراف المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين.

وعلي صعيد آخر شهدت مدينة طلخا انهيار جزء من بلكونة وسور سطح عقار مكون من دور أرضي و٤ علوي دون وقوع اي خسائر أو إصابات. 

تلقي اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط جزء من بلكونة ٨ ش الجمهورية خلف مركز شرطة طلخا

وبالمتابعة مع رئاسة مركز ومدينة طلخا افاد مسئول الأزمات والكوارث بأن المنزل مكون من دور ارضي و٤ علوي والمنزل ملك ورثة المواطنة فوزية محمد مصطفي محمود رشدي والعقار قديم مما أدي إلي سقوط جزء من سقف بلكونة وسور السطح دون وقوع أي خسائر ولا إصابات أو تلفيات بالشارع العام. 

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