خبير عسكري: لولا يقظت المصريين لسيطر الإخوان على المنطقة

وصف اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، يوم 3 يوليو بأنه يوم لا ينسى وسيظل أبد التاريخ؛ لأنه سجل بكل الفخر واعتزاز موقف الشعب المصري العظيم ورفضه للجماعة الإرهابية التي كانت تحاول أن تأخذ مصر إلى أيام لا يعلمها إلا الله، مشيرا إلى أن جماعة لا تعترف بحدود أو دول وستسهل تنفيذ مخطط تقسيم المنطقة وتجرأتها وليست مصر فقط.





وأضاف "الألفي"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، مساء الجمعة أن 3 يوليو هو يوم فاصل في تاريخ مصر، لافتا أن خارطة الطريق التي وضعت في بيان 3 يوليو تم تنفيذها بالكامل.





وتابع مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن التاريخ سيسجل أننا رفضنا حكم هذه الجماعة التي تستغل الدين وتتخذ منه ستارًا يتوارون خلفه لكنهم انكشفوا وتعروا أمام الشعب، معلقا: "لولا يقظت هذا الشعب لسيطرت وهيمنت هذه الجماعة الإرهابية على المنطقة".





وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".



