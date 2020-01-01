"أطباء البحيرة" تتبرع بمستلزمات وقائية لمواجهة كورونا (صور)

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة البحيرة عن رصدها أكثر من مائة وخمسين ألف جنيهًا لدعم الأطباء في مستشفيات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، بتوزيع ماسكات وفيس شيلد على الأطباء في المستشفيات وأطباء التأمين الصحي.





وأضاف بيان لنقابة أطباء البحيرة، أنه تم توفير ماسكات وفيس شيلد وكحول بديوان النقابة بدمنهور، ومقر النقابة بكفر الدوار بأسعار مناسبة وجودة عالية وذلك للأطباء وذويهم لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا.





وتابع بيان النقابة أن مجلس النقابة قرر عمل ألف شنطة وإهدائها للأطباء بالمستشفيات، تحتوى كل منها على فيس شيلد وجاون وأوفرشوز وعدد من الماسكات وزجاجة كحول، ويتم توزيع هذه الشنط من خلال أعضاء المجلس وتوزع على الأطباء داخل مستشفياتهم.





وطالب بيان النقابة المواطنين في كافة أنحاء المحافظة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، بداية من التمسك بارتداء الماسك وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، واستخدام الكحول الطبي والابتعاد عن التزاحم في الأماكن العامة والمصالح الحكومية للحد من انتشار الفيروس.





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