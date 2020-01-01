"أطباء البحيرة" تتبرع بمستلزمات وقائية لمواجهة كورونا (صور)
الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:43 م
إسلام أمين
أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة البحيرة عن رصدها أكثر من مائة وخمسين ألف جنيهًا لدعم الأطباء في مستشفيات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، بتوزيع ماسكات وفيس شيلد على الأطباء في المستشفيات وأطباء التأمين الصحي.
وأضاف بيان لنقابة أطباء البحيرة، أنه تم توفير ماسكات وفيس شيلد وكحول بديوان النقابة بدمنهور، ومقر النقابة بكفر الدوار بأسعار مناسبة وجودة عالية وذلك للأطباء وذويهم لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا.
وتابع بيان النقابة أن مجلس النقابة قرر عمل ألف شنطة وإهدائها للأطباء بالمستشفيات، تحتوى كل منها على فيس شيلد وجاون وأوفرشوز وعدد من الماسكات وزجاجة كحول، ويتم توزيع هذه الشنط من خلال أعضاء المجلس وتوزع على الأطباء داخل مستشفياتهم.
وطالب بيان النقابة المواطنين في كافة أنحاء المحافظة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، بداية من التمسك بارتداء الماسك وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، واستخدام الكحول الطبي والابتعاد عن التزاحم في الأماكن العامة والمصالح الحكومية للحد من انتشار الفيروس.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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