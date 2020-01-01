رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)

ترأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، أ سقف إيبارشية نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، رسامة 5 راهبات جدد بدير الشهيد مار جرجس ببرية الأساس ( المجمع) في نقادة.





جاء ذلك بدون حضور شعبي، طبقّا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس للحد من التجمعات في إطار محاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد و بدأت مراسم الرسامة التى شارك فيها نيافة الحبر الجليل الانبا كاراس، أ سقف عام المحلة الكبري وبحضور عدد من كهنة الايبارشية ورهبان الدير، خلال صلاة القداس الإلهي.





والراهبات الذين تم رسماتهن وهن:

الراهبة استير

الراهبة اناسيمون

الراهبة اغابى

الراهبة ايرينى

الراهبة مريم



