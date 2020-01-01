رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:42 م
رسامة 5 راهبات
رسامة 5 راهبات
حازم رفعت
ترأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، أسقف إيبارشية نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، رسامة 5 راهبات جدد بدير الشهيد مار جرجس ببرية الأساس ( المجمع) في نقادة.

جاء ذلك بدون حضور شعبي، طبقّا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس للحد من التجمعات في إطار محاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد وبدأت مراسم الرسامة التى شارك فيها نيافة الحبر الجليل الانبا كاراس، أسقف عام المحلة الكبري وبحضور عدد من كهنة الايبارشية ورهبان الدير، خلال صلاة القداس الإلهي.

والراهبات الذين تم رسماتهن وهن:
الراهبة استير
الراهبة اناسيمون
الراهبة اغابى
الراهبة ايرينى
الراهبة مريم 

قد حضرت طقس السيامة الراهبة تماف تكلا رئيسة دير مار جرجس بمصر القديمة ومعها بعض الراهبات  ويعد دير مارجرجس بنقادة الشهير بدير المجمع ببرية الأساس اول دير للراهبات بالصعيد الاعلى 
ثباتا ونموا لكنيسة الله المقدسة.

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كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الايبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:

استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة. الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.

يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس، تغلق كافة دورات المياه ويراعي التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات الكانتين ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.

يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.

يسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، يتولى الكاهن الخديم إتمام طقس صرف المناولة (غسل الأواني المقدسة بالماء وتناوله) بمفرده، تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وذلك لإتاحة فرص متساوية للصلاة لجميع أفراد شعب الكنيسة.

تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.

يلتزم كل مصلٍ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات وذلك للاستخدام الشخصي، ويمتنع تمامًا التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين، كما يمتنع أن تقوم أي كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين.
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)
رسامة 5 راهبات جدد بدير الملاك ميخائيل في نقادة (صور)

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