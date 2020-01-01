"الحالة حرجة".. رئيس اللجنة العلمية يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:04 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عن حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية متمنيا لها الشفاء.

وأضاف حسام حسني، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الفنانة رجاء الجداوي حالتها حرجة.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، قد ساءت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية،حيث أنها في المرحلة الأخيرة من علاج إصابة فيروس كورونا المستجد.

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