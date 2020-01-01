إصابة 15 إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية في البحيرة

أصيب مساء اليوم، 15 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق "إدكو - أبوحمص"، أمام قرية طرمبات برسيق بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفي أبوحمص المركزي لتلقي العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق "إدكو - أبو حمص"، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.





والمصابون هم كل من "إبراهيم مصطفى أحمد" 40 عامًا، "محمد فرح سعد عبد التواب"، "سمير إبراهيم محمد غازي" 27 عامًا، "محمد على رزق" 23 عامًا، "عبد الرحمن فتحي محمد الشرع" 26 عامًا، "معاذ رضا أحمد البلام" 15 عامًا، "محمد سمير محمد غازي" 28 عامًا، "إبراهيم ناصر محمد غازي" 23 عامًا، "عبد الناصر محمد غازي" 26 عامًا، "حسن منصور حسن مصطفى" 28 عامًا، "سعد فرج عبد التواب السموخلي" 24 عامًا، "سعيد إبراهيم محمد غازي غازي" 23 عامًا، "رضا السد دبور" 30 عامًا، "مسعود فهمي سعد" 38 عامًا، و"صابر احمد إسماعيل" 40 عامًا، وجمعيهم من محافظة كفر الشيخ، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





كانت محافظة البحيرة، شهدت اليوم الجمعة، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين اثر وقوع حادثي تصادم وصعق بالكهرباء في مراكز دمنهور ووادي النطرون.





البداية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث سير اثر تصادم موتوسيكل بشخص أثناء عبور طريق دسوق دمنهور أمام محطة سنهور، أسفر عن وفاة "نادية إبراهيم خليل" ٦٠ عاما، مقيمه بسنهور، وتم نقلها جثة هامدة إلي ثلاجة حفظ الموت تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الرحمانية المركزي.





كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي، وهم كل من "فايزة سعيد الشحات" ٢٧ عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "عبد الفتاح الشحات عبد الحليم" ٥١ عاما، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "نوال عبد المعطي السيد" ٤٨ عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "نجلاء فتحي علي" ٤٠ عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "إيمان عبد النبي عفيفي" ٢٠ عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وجميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية،، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.



