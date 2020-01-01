ما الذي يخشاه مدرب بايرن ميونخ قبل مواجهة ليفركوزن بنهائي ألمانيا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:28 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات

تحدث هانز فليك مدرب باينر ميونخ عن نقطة قوة باير ليفركوزن قبل موقعة الفريقين غدا السبت في نهائي كأس ألمانيا.

ويواجه بايرن حامل اللقب، والذي فاز بالدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي الشهر الماضي بعد أن أعاد فليك تجديد دماء الفريق، منافسه ليفركوزن الذي يخوض أول نهائي للكأس منذ 2009.

وتولى فليك المسؤولية مؤقتاً في نوفمبر الماضي، بعد إقالة نيكو كوفاتش وسيخوض أول نهائي بعد تعيينه بشكل دائم في أبريل .

وقال فليك للصحافيين اليوم: "نعلم أن المنافس يملك سرعة كبيرة، تعودنا على ذلك، سارت الأمور بشكل جيد قبل عدة أسابيع في ليفركوزن ونشعر بالتفاؤل إزاء قدرتنا على التعامل مع هذا الموقف مجدداً غداً".

وخسر بايرن 1-2 على ملعبه أمام ليفركوزن في الدوري في نوفمبر لكنه فاز 4-2 الشهر الماضي.

وأضاف فليك: "تطور فريقي كثيراً من الناحية الدفاعية، أصبحنا أفضل حالاً، يتعين العثور على أفضل وسيلة لمواجهة سرعة ليفركوزن".

وقال إن تياجو ألكانتارا تعافى من جراحة في أعلى الفخذ وأصبح لائقاً بنسبة 100% للمشاركة أساسياً غداً.

ويعول ليفركوزن على لاعب الوسط كاي هافرتس البالغ من العمر 21 عاماً والذي سجل 16 هدفاً وصنع تسعة في كل المسابقات، وذكرت تقارير أن عدة أندية ترغب في التعاقد معه.

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