لواء سابق: "أردوغان" رئيسا للشواذ والمثليين

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن اليوم 3 يوليو يمثل ذكرى “غالية” وهي ذكرى إزاحة الإخوان “المثليين” من حكم مصر، معلقا: "أنا بسمّي الإخوان بالمثليين نسبة لأردوغان، الرئيس الشرفي لاتحاد الشواذ".

وأضاف “عبدالحليم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الداخلية شهدت تنمية وتطوير بشكل كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبقيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي لا يألوا جهدا سواء بتقديم الدعم المادي أو المعنوي لأبناء وضباط ومدنيين بوزارة الداخلية، وعهده من أكثر العهود التي تمر بها وزارة الداخلية من الناحية المعنوية والتدريبية، وتحقيق كل مطالب الأفراد والقوات واستحداث الأسلحة، وكل ما تحتاجه وزارة الداخلية.

ووجه مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة نارية للإرهابيين قائلًا: "اللي عايز يقرب من مصر يجرب".

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

وأضاف الرئيس السيسى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه فى شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضى فى معركتنا الشريفة فى العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

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