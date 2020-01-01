شرط أزارو لتجديد إعارته مع الاتفاق السعودي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يحاول نادي الاتفاق السعودي تجديد إعارة المغربي وليد أزارو نجم الفريق والمعار من صفوف نادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وشهدت تدريبات نادي الاتفاق أمس الخميس تغيب أزارو بسبب انتهاء إعارته ورفضه العودة للتدريبات إلا بشروط.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن أزارو طلب زيادة راتبه مع الاتفاق بنسبة 30% بالاضافه إلى طلب الأهلي الحصول على مستحقات اللاعب المتأخرة والمقدرة بقيمة 100 ألف دولار ليتم الموافقة على تجديد إعارة اللاعب واستكمال ما تبقى من الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتصالات جارية بين الأهلي والاتفاق حاليا لمحاولة تخفيض مطالب النادي الأحمر والموافقة على استكمال اللاعب لما تبقى من الموسم.

واكد مصدر داخل نادي الاتفاق إلى الصحيفة أنه لا يوجد خلاف مع إدارة القلعة الحمراء وسيتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين خلال ساعات قليلة.

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