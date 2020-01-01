يا عيني علي الحلو لما تبهدله الأيام.. "محمود عبدالمغني يلف المحشي"

Advertisements

شارك النجم محمود عبدالمغني جمهوره بفيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر بالفيديو من داخل المطبخ وهو يطبخ محشي ، وعلق علي الفيديو قائلاً : يا عيني علي الحلو لما تبهدله الأيام.



يعد آخر أعمال محمود عبدالمغني مسلسل سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎



وشارك الفنان محمد لطفى في مارثون دراما رمضان الماضى من خلال شخصية "المحروقى" بمسلسل النهاية، وهي الشخصية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور ومشاهدي المسلسل، خاصة أنها استلزمت تحضيرًا كبيرًا ظهر علي اللوك الخاص بها أثناء عرض المسلسل.





