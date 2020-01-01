الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

الظروف الراهنة التي تمر على دول العالم تجعل البعض في التفكير بطرق وابتكارات، وخاصةً مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت ساقية الصاوي، تقديم حل مبتكر مع اجراءات التباعد التي اتخذت بعد انتشار هذا الوباء وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحضور 25% من الجمهور في العروض المسرحية والحفلات.

وكانت الفكرة عبارة عن ملء الكراسي الفارغة بصور نجوم الزمن الجميل لتطبيق التباعد الاجتماعي بطريقة مبتكرة.

ويجلس الجمهور بجانب النجوم الذين أحبوهم ومنهم محمد فوزي، هند رستم، فاتن حمامة، عمر الشريف، محمد عوض، عبد الحليم حافظ، زينات صدقي، عبد الفتاح القصري، رشدي أباظة، سعاد حسني، وغيرهم، نجيب الريحاني، شادية، وغيرهم.

وعلقت الساقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "احنا اختارنا التباعد يكون بشكل مختلف.. بينك وبين المقعد المجاور اثنين فنانين من الزمن الجميل".

ونالت الفكرة اعجاب الجمهور مرحبين بها، والبعض الآخر رأى انه كان من الممكن تنفيذ الصور من خلال مجسمات خشبية للتأكد من عدم جلوس أي شخص على هذه المقاعد.

وتعود الحفلات والفاعليات بالساقية مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور، فقبل الدخول يتم التعقيم وقياس درجة الحرارة.
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)
الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يستقر على ألوان قميص الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ أقل من ساعة

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ 13 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 6 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

08:27 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن