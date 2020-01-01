الساقية تبتكر.. نجوم الزمن الجميل يطبقون التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات (صور)

Advertisements



الظروف الراهنة التي تمر على دول العالم تجعل البعض في التفكير بطرق وابتكارات، وخاصةً مع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقررت ساقية الصاوي، تقديم حل مبتكر مع اجراءات التباعد التي اتخذت بعد انتشار هذا الوباء وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحضور 25% من الجمهور في العروض المسرحية والحفلات.



وكانت الفكرة عبارة عن ملء الكراسي الفارغة بصور نجوم الزمن الجميل لتطبيق التباعد الاجتماعي بطريقة مبتكرة.



ويجلس الجمهور بجانب النجوم الذين أحبوهم ومنهم محمد فوزي، هند رستم، فاتن حمامة، عمر الشريف، محمد عوض، عبد الحليم حافظ، زينات صدقي، عبد الفتاح القصري، رشدي أباظة، سعاد حسني، وغيرهم، نجيب الريحاني، شادية، وغيرهم.



وعلقت الساقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "احنا اختارنا التباعد يكون بشكل مختلف.. بينك وبين المقعد المجاور اثنين فنانين من الزمن الجميل".



ونالت الفكرة اعجاب الجمهور مرحبين بها، والبعض الآخر رأى انه كان من الممكن تنفيذ الصور من خلال مجسمات خشبية للتأكد من عدم جلوس أي شخص على هذه المقاعد.



وتعود الحفلات والفاعليات بالساقية مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور، فقبل الدخول يتم التعقيم وقياس درجة الحرارة.

