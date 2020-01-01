الفجر الفني يكشف تفاصيل ألبوم محمد نور الجديد

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كشف الموزع الموسيقي محمد شفيق، عن تفاصيل تعاونه مع الفنان محمد نور فى ألبومه الجديد.





وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال شفيق :" سأتعاون مع محمد نور في أربعة أغاني في ألبومه ال وهم "رجعنا من تاني" وهي من كلمات عبد الله حسن ، وألحان وتوزيع محمد شفيق".





وأستكمل "شفيق" حديثه قائلاً :" أما الأغنية الثانية فهي "شفتوا القمر" وهي كلمات أحمد علاء الدين ، وألحان محمد نور، توزيع : محمد شفيق" .



وتابع قائلاً:" يوجد أغنية "عاليا" وهي من كلمات مايكل توفيق، وألحان : محمد غريب، وتوزيع : محمد شفيق".





وأضاف قائلاً :"الأغنية الرابعة هي "مليت" وهي من كلمات أيمن عز، وألحان محود انور، وتوزيع : محمد شفيق".



وفي نهاية حديثه تمنى شفيق أن تنل الأغاني إعجاب الجميع.



