الفجر الفني يكشف تفاصيل ألبوم محمد نور الجديد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:37 م
محمد نور
محمد نور
نادين نجدي



كشف الموزع الموسيقي محمد شفيق، عن تفاصيل تعاونه مع الفنان محمد نور فى ألبومه الجديد.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال شفيق :" سأتعاون مع محمد نور في أربعة أغاني في ألبومه ال وهم "رجعنا من تاني" وهي من كلمات عبد الله حسن ، وألحان وتوزيع محمد شفيق".


وأستكمل "شفيق" حديثه قائلاً :" أما الأغنية الثانية فهي "شفتوا القمر" وهي كلمات أحمد علاء الدين ، وألحان محمد نور، توزيع : محمد شفيق" .

وتابع قائلاً:" يوجد أغنية "عاليا" وهي من كلمات مايكل توفيق، وألحان : محمد غريب، وتوزيع : محمد شفيق".


وأضاف قائلاً :"الأغنية الرابعة هي "مليت" وهي من كلمات أيمن عز، وألحان محود انور، وتوزيع : محمد شفيق".

وفي نهاية حديثه تمنى شفيق أن تنل الأغاني إعجاب الجميع.

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