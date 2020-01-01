طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عددا من الصور لبوابة دخول قصر البارون اليوم والتي تكدست بالمواطنين الراغبين بالزيارة. 

وشهد باب الدخول طوابير بلغ عدد المنتظرين فيها ما يزيد عن 100 زائر، حيث فرضت الوزارة محاذير للزيارة منها تخصيص ساعة لكل 100 زائر، مع الالتزام بشروط الزيارة من ارتداء الكمامة وقياس الحرارة لكل داخل. 

وقرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لرغبة عدد كبير زيارة القصر، لتكون المواعيد من الساعة التاسعة صباحًا وحتي السادسة مساءً بدلًا من الرابعة مساءً، إضافة إلى اصدار ٩٠٠ تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى حتي منتصف يوليو الجاري بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة. 

علي أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة إلي ٧٠٠ تذكرة يوميًا كحد اقصي بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المعتادة من ٩ صباحا وحتي ٤ مساء.

وتم تحديد الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى٤٥ دقيقة. 

ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر، والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)
طوابير أمام قصر البارون.. والآثار تعدل مواعيد الزيارة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار مصر قصر البارون امبان قصر البارون الكسندر مارسيل

أخبار تهمك

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ أقل من ساعة

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ 14 دقيقة

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 6 ساعات

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يستقر على ألوان قميص الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

قصر البارون يستقبل زائريه ابتداءً من الغد

البارون يفتح أبوابه للزيارة.. شاهد الصور الأولى للقصر

تعرف على العدد المسموح له بزيارة قصر البارون يوميًا

شاهد منطقة الكافيتريا والخدمات السياحية في قصر البارون وإجراءاتها الاحترازية

حواس تعليقًا على افتتاح البارون الرئاسي: السيسي محب للثقافة والفنون

في أول أيام افتتاحه.. نفاذ تذاكر دخول قصر البارون وتواجد إعلامي مكثف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

08:27 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن