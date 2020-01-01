"الصحة" السعودية تضيف 2199 سريرًا للعناية الحرجة بمختلف المناطق

أضافت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 2199 سريرًا للعناية الحرجة بمختلف مناطق المملكة.





وأضافت أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة لتوفير الرعاية الطبية لمن يعيش على أراضيها.





وأكدت أنها سعت منذ بدء جائحة كورونا إلى تنفيذ خطة استباقية،كما تواصل جهودها لرفع الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة.





يذكر أن سجلت وزارة الصحة 4,193 حالة جديدة بكورونا، وتعافي 2,945 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 50 حالة.





ووجهت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، بعض النصائح الهامة عند مخالطة أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا خالطت شخصًا مصابًا قم بالآتي: (اعزل نفسك.. اتصل على 937.. تجنب مخالطة الآخرين.. التزم بالإجراءات الخاصة بالعزل بالمنزلي)".



