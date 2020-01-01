الصحة الفرنسية تعلن اقتراب وفيات كورونا من 30 ألفا حالة





أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الجمعة، عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29893 حالة.





وشهد عدد المرضى الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إنخفاضاً تحت سقف الـ 8 آلاف لأول مرة منذ 22 مارس؛ حيث يعالج حاليا 7990 شخصا من العدوى.



