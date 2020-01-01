في أول ظهور له.. محمد الباز يكشف سبب رحيله عن قناة المحور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:16 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
هدى عبدالرازق
أعرب الإعلامي محمد الباز، عن سعادته للظهور إعلاميا مرة أخرى في ذكرى 3 يوليو، قائلا: "فأل حسن"، مؤكدا أنه لن يتغير وسيظل يعمل من أجل مصر، متوجها بالتحية إلى قناة المحور التي كان يعمل بها قبل انضمامه لقناة النهار.

وعقب "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، على طبيعة علاقته برئيس قناة المحور حسن راتب بعد انفصاله عن القناة، مشيرا إلى أن 98% مما نشر على السوشيال ميديا عن سبب انفصاله عن المحور غير صحيح.

وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن علاقة العمل انتهت عندما اختلفت وجهات النظر، ولكن علاقة التقدير والمحبة مستمرة بينهما.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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