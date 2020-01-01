تعليق صارم من طارق الشناوي على تصريحات يوسف الشريف

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قال الناقد الفني طارق الشناوي، تعليقا على تصريحات يوسف الشريف قائلا أنه لم يأخذ في اعتباره أنه يوجه رسالة لشئ أبعد من الفن لأن الفن غير الواقع.



وأضاف طارق الشناوي،من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة ".."،قائلا أنه يجب أن توجد شخصيات منحرفة في الدراما، ولكن لم يراعي يوسف الشريف المعيارالفني في حديثه.



وتابع قائلا أن الفنانة سهير البالبلي عقب ارتدائها الحجاب، كانت تقوم بدور في أحد الأعمال وكان يجب عليها أن تسلم على أبنائها فاعترضت قائله: "فتحي عبد الوهاب في الحقيقة مش ابني علشان أسلم عليه ده شخص غريب"،مما أدى إلى استقبال الأم لنجلها بفطور.



وذكر أن يوسف الشريف عندما يقوم بالتمثيل، لا يعبر عن نفسه بل يعبر عن الدور التي يقوم بتجسيده.

