إرشادات مهمة لنظافة الغذاء وسلامته وطريقة تخزينه (إنفوجراف)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:10 م
ارشيفية
ارشيفية
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إرشادات مهمة لنظافة الغذاء وسلامته، والطريقة الصحية لتخزين الأغذية، تمثلت في الآتي:

الحفاظ على نظافة اليدين والمطبخ والأواني.

غسل الفواكه والخضروات جيدا بالماء الجاري.

استخدام فرشاة للخضروات والفواكه ذات القشرة الناعمة أو مع الغسيل جيدا لفترة كافية للتخلص من أي شوائب أو بقايا مبيدات.

فصل الأطعمة النيئة خاصة اللحوم عن الأطعمة المطبوخة.

طهي الطعام للتخلص من الميكروبات.

الحفاظ على الطعام في درجات حرارة آمنة، أما أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 60 درجة مئوية.

عند شراء الأغذية للتخزين يجب شراء الأغذية الطازجة وتجنب الأغذية المعلبة والمصنعة لأنها مضربة بالصحة.

يمكن تخزين الأطعمة ذات الفائدة الغذائية العالية لفترة طويلة بدون أن تفسد مثل البقوليات كالفول والعدس والفاصوليا الجافة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
إرشادات مهمة لنظافة الغذاء وسلامته وطريقة تخزينه (إنفوجراف)
إرشادات مهمة لنظافة الغذاء وسلامته وطريقة تخزينه (إنفوجراف)

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