مرسيدس يتفوق في التجارب الحرة لسباق فورمولا-1 النمساوي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:02 م
هاميلتون
هاميلتون
وكالات
نجح النجم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في تحقيق أفضل زمن اليوم الجمعة في كل من التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق الجائزة الكبرى النمساوي، المقرر بعد غد الأحد في افتتاح منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وجاء زميله فالتيري بوتاس في المركز الثاني في كلتا التجربتين.

وتأثرت السباقات العشرة الأولى في الموسم إما بالتأجيل أو الإلغاء بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتتأجل انطلاقة النسخة رقم 70 من بطولة العالم لنحو أربعة أشهر، لكن مرسيدس استعرض قوته منذ البداية وهيمن على التجارب الحرة اليوم.

واكتست سيارتا مرسيدس باللون الأسود، تعبيرا عن دعم الفريق لمكافحة العنصرية وتعزيز التنوع العرقي.

وكان هاميلتون قد استغل فترة التوقف الطويلة في الحديث بشأن قضايا اجتماعية منها حملة "حياة السود مهمة" التي أطلقت في أعقاب حادث وفاة المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، خلال القبض عليه من قبل شرطي أبيض في الولايات المتحدة في 25 مايو الماضي.

ولكن مع انطلاق التجارب الحرة لأول سباقات الموسم اليوم الجمعة، حول هاميلتون تركيزه إلى المنافسات، حيث يتطلع السائق البريطاني إلى التتويج بلقب بطولة العالم للمرة السابعة في مسيرته ومعادلة الرقم المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

وحقق هاميلتون أفضل زمن للفة على مضمار "ريد بول رينج" بمدينة سبيلبيرج، البالغ طوله 4318 مترا، مسجلا دقيقة واحدة و816ر4 ثانية في التجربة الأولى، ثم حقق أفضل زمن في التجربة الثانية مسجلا دقيقة واحدة و304ر1 ثانية ومتفوقا بفارق أقل من 2ر0 ثانية أمام بوتاس.

واحتل سيرجيو بيريز سائق ريسينج بوينت المركز الثالث في التجربة الثانية وتلاه الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الرابع، بينما جاء زميله تشارلز لوكلير في المركز التاسع.واحتل دانييل ريتشاردو المركز الخامس بسيارة رينو وتلاه لاندو نوريس سائق ماكلارين في المركز السادس وجاء ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثامن.

وفي التجربة الأولى، احتل ساينث ونوريس سائقا ماكلارين المركزين الرابع والسادس، على الترتيب، وجاء بينهما بيريز سائق ريسينج بوينت.

أما فيتيل، الذي يخوض موسمه الأخير مع فريق فيراري، فقد احتل المركز الثاني عشر وجاء زميله لوكلير في المركز العاشر، علما بأن الفريق لم يستخدم الإطارات اللينة خلال الجولة الأولى من التجارب.

وتجرى التجارب الرسمية التأهيلية غدا السبت لتحديد مراكز انطلاق السائقين في سباق الأحد.

وكان من المفترض أن تنطلق بطولة العالم لفورمولا-1 في منتصف مارس الماضي بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي لكن جائحة كورونا تسببت في التأجيل وتغيير جدول المنافسات.

وطبقا للجدول الجديد، تستضيف النمسا السباق الأول يوم الأحد المقبل ثم تحتضن السباق الثاني يوم الأحد التالي، وبعدهات بأسبوع واحد، يقام سباق الجائزة الكبرى المجري.

وتقام جميع السباقات بدون حضور جماهير وفي ظل إجراءات صحية ووقائية صارمة.

ولا يزال مسؤولو فورمولا-1 يتطلعون إلى إقامة نحو 18 سباقا في بطولة العالم هذا الموسم، علما بأنه كان من المفترض أن تشهد 22 سباقا.

ويعد سباق إيطاليا المقرر في السادس من سبتمبر المقبل، آخر سباق جرى حسم موعده ومكان إقامته حتى الآن.

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