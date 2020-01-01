الفجر الفني يكشف عن تفاصيل جديد سعد رمضان

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يستعد الفنان اللبناني سعد رمضان لطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن تكونا بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهوره وعشاقه.



وعلم الفجر الفني من مصادره الخاصة أن سعد تعاون من خلال الأغنيتين مع كبار الشعراء والملحنين، فالأولى من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي، وتوزيع إيليا نستا، وأما الثانية فكتب كلماتها علي المولى وألحان فضل سليمان.



وينتظر سعد رمضان انتهاء الأزمات الحالية في لبنان سواء أكانت سياسية أو أزمات فيروس كورونا، لكي يطرحهما عبر اليوتيوب والقنوات الفضائية.



جدير بالذكر أن رمضان​ كان قد أعرب عن حزنه لحال لبنان، من خلال مقطع فيديو له وهو يغني أغنية "​لبنان الحلو​" للفنان اللبناني ​جاد نخلة​، والذي نشره على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلّق رمضان على الفيديو قائلا: "يا إمّي تعبت خناق وحرب صار لي يومين عم غنّي هالاغنية من كل قلبي ، وبالصدفة بتقلّي امي ليش ما بنهاجر وجوابي ع سؤالها هوي كلمات هالاغنية إللي بعتبرها من اجمل الاغاني عن لبنان اغنية لبنان الحلو لصديقي صاحب الصوت الرائع جاد نخلة وكلمات والحان وتوزيع صديقي المبدع بلال الزين".



