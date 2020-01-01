الفجر الفني يكشف عن تفاصيل جديد سعد رمضان

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:30 م
سعد رمضان
سعد رمضان
لمياء علي


يستعد الفنان اللبناني سعد رمضان لطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن تكونا بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهوره وعشاقه.

وعلم الفجر الفني من مصادره الخاصة أن سعد تعاون من خلال الأغنيتين مع كبار الشعراء والملحنين، فالأولى من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي، وتوزيع إيليا نستا، وأما الثانية فكتب كلماتها علي المولى وألحان فضل سليمان.

وينتظر سعد رمضان انتهاء الأزمات الحالية في لبنان سواء أكانت سياسية أو أزمات فيروس كورونا، لكي يطرحهما عبر اليوتيوب والقنوات الفضائية.

جدير بالذكر أن رمضان​ كان قد أعرب عن حزنه لحال لبنان، من خلال مقطع فيديو له وهو يغني أغنية "​لبنان الحلو​" للفنان اللبناني ​جاد نخلة​، والذي نشره على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق رمضان على الفيديو قائلا: "يا إمّي تعبت خناق وحرب صار لي يومين عم غنّي هالاغنية من كل قلبي ، وبالصدفة بتقلّي امي ليش ما بنهاجر وجوابي ع سؤالها هوي كلمات هالاغنية إللي بعتبرها من اجمل الاغاني عن لبنان اغنية لبنان الحلو لصديقي صاحب الصوت الرائع جاد نخلة وكلمات والحان وتوزيع صديقي المبدع بلال الزين".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ 14 دقيقة

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على ألوان قميص الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 6 ساعات

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

08:27 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن