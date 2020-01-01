بعد تصريحات يوسف الشريف.. طارق الشناوي يسرد قصة طلب محمد فوزي الزواج من شادية بسبب قبلة

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تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن رأيه في تصريحان الفنان يوسف الشريف بعدم مشاركته في أعمال بها مشاهد ساخنة، وذلك بوضعه قيود في العقد تحتم عليه ذلك.



وحكى طارق الشناوي عن موقف حدث للفنانة شادية، حيث أنها بدأت مسيرتها الفنية في وقت مبكر وكان يوجد مشهد يجمعها بالفنان محمد فوزي يوجد به قبلة،ولكن رفض والدها ذلك.



وطالب حينها محمد فوزي أن يتزوج من الفنانة شادية، ولكن تم رفض الإقتراح وتم إلغاء القبلة من هذا العمل، وأضاف "الشناوي" قائلا: "عندما نتحدث عن الصواب أو الخطأ فيخرج الموضوع عن كونه قضية فنية إلى كونه قضية اجتماعية".

