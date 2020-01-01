بعد تصريحات يوسف الشريف.. طارق الشناوي يسرد قصة طلب محمد فوزي الزواج من شادية بسبب قبلة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:31 م
شادية
شادية
مي مرسي
تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن رأيه في تصريحان الفنان يوسف الشريف بعدم مشاركته في أعمال بها مشاهد ساخنة، وذلك بوضعه قيود في العقد تحتم عليه ذلك.

وحكى طارق الشناوي عن موقف حدث للفنانة شادية، حيث أنها بدأت مسيرتها الفنية في وقت مبكر وكان يوجد مشهد يجمعها بالفنان محمد فوزي يوجد به قبلة،ولكن رفض والدها ذلك.

وطالب حينها محمد فوزي أن يتزوج من الفنانة شادية، ولكن تم رفض الإقتراح وتم إلغاء القبلة من هذا العمل، وأضاف "الشناوي" قائلا: "عندما نتحدث عن الصواب أو الخطأ فيخرج الموضوع عن كونه قضية فنية إلى كونه قضية اجتماعية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قبلة شادية زواج أخبار الفجر الفني أ

أخبار تهمك

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يستقر على ألوان قميص الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ 11 دقائق

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

طارق الشناوى عن فيلم "كارما": "لغة سينمائية بعيدة عن الجمهور"

4 أسرار خطيرة في حياة كمال الشناوي.. تعرف عليهم

أول تعليق لطارق الشناوي على حلقته مع رامز جلال بعد إيقافها

عاجل.. وفاة الناقد الفني يوسف رزق الله

نجوم الزمن الجميل رفعوا شعار "امرأة واحدة لا تكفي".. أحدهم ارتبط بـ 3 و 4

نساء في حياة محمد فوزي.. تزوج ثلاث مرات وخان مديحة يسري ولهذا السبب رفض والد شادية زوجة منها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

08:27 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن