بكري: القوات المسلحة انتصرت للشعب المصري في 30 يونيو (فيديو)

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بانتصار القوات المسلحة للشعب المصري في 30 يونيو 2013.





وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن مصر شهدت تغييرا جذريا منذ 2013، وعادت مؤسسات الدولة للعمل بعد أن تم بنائها، بعد بذل كل الجهد والعرق من أجل أن تقف على قدميها من جديد.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، تولى المسئولية وقيادة مصر عبر انتخابات حرة مباشرة حصل فيها على أكثر من 97%، لأن الشعب المصري أدرك يقينًا أن الوطن يحتاج إلى رجل بمقاييس ومعايير محددة.





وأشار إلى أن السيسي يمتلك عقيدة وطنية لا تقبل أبدًا القسمة، أو التردد، إنما تمضى إلى طريق طويل تعرف بداياته ونهاياته.





وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".





وأضاف الرئيس السيسى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه فى شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضى فى معركتنا الشريفة فى العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".











