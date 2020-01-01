بعد إصابتها بكورونا.. خبيرة تغذية: تجربة مزعجة ومرهقة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:54 م
الدكتور نورهان قنديل
الدكتور نورهان قنديل
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتور نورهان قنديل، خبيرة التغذية، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تجربة مزعجة ومرهقة للشخص ولكن قوة الحالة النفسية تساهم في مواجهة العدوى.

وأشارت "قنديل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن هناك تنبؤات أن نسبة كبيرة من المواطنين سيصابون بكوفيد 19، مضيفة أنه يجب أن نكون مستعدين للإصابة بقوة الجهاز المناعي وتناول غذاء صحي.

وشددت على ضرورة تناول خضروات وفواكه على مدار اليوم، معقبة: "كل حاجة في منها الغالي والرخيص"، منوهة بأن البيض، والفول والطعمية وزبادي وطبق سلطة وخضروات وفواكه أشياء ضرورية يجب أن تدخل في غذائنا اليومي.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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كورونا غذاء صحي بوابة الفجر العدوى الجهاز المناعي

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