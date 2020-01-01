صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:27 م
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
يخطط جهاز الكرة بالنادى الأهلى، التعاقد مع البوركينى إيريك تراورى، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويدرس جهاز الكرة بالنادي الأهلى، عرض تراوري على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وذالك لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر إيريك تراورى من عنصر ثابت في تشكيل بيراميدز في أي مباراة، و يستطيع اللعب فى أكثر من مركز بالخط الأمامى.

ويترقب جهاز الكرة بنادي الأهلى قرار السويسري الأخير، وذالك لضمه خلال الفترة المقبلة، قبل التفاوض مع إدارة فريق بيراميدز.

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