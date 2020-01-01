صحيفة عبرية تكشف أسباب تأثير الجالية اليهودية في الانتخابات الأمريكية





فعلى سبيل المثال نصف الأمريكيين فقط من أصل آسيوي، على سبيل المثال - لذلك يُعتقد بشكل عام أنهم، على الأقل في الناخبين، أقلية لا تذكر ولا تتأثر، أقلية يتم التعبير عن قوتها السياسية في الغالب، في المناصب العليا التي يشغلها شعبه في عالم الأعمال وفي وسائل الإعلام، ولكن في مواقف معينة، يمكن للجالية اليهودية أن تصبح أيضًا صوتًا مهمًا من حيث الخيارات التي يتخذها شعبها في صناديق الاقتراع.



وأكدت الصحيفة الإسرائيلية ، على أنه تكمن ثأثير الناخب الإسرائيلي في النظام الإنتخابي الأمريكي فعلى عكس النظام الانتخابي النسبي المستخدم في إسرائيل، يمنح النظام الانتخابي الأمريكي قوة كبيرة نسبيًا للأقليات، وبالتأكيد أكبر بكثير من وزنهم النسبي في السكان.





ونتذكر رسميًا أن الرئيس الأمريكي لا ينتخب مباشرة من قبل الشعب ولكن من قبل الناخبين، ممثلي الشعب: يتم تعيين عدد من الناخبين لكل ولاية حسب حجم سكانها، وبعد هذه الانتخابات يصوتون للرئيس الذي انتخبهم السكان فيه، يتم انتخاب الولايات الناخبين "الفائز يأخذ كل شيء": المرشح الرئاسي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في ذلك البلد - يفوز بجميع ناخبيه، حيث يوجد ما مجموعه 538 ناخبًا، المرشح الذي يصل إلى 270 ينتخب رئيسًا.



وبينت الصحيفة أنه ن الناحية العملية، فإن الاتجاه السياسي للناخبين في العديد من البلدان معروف مسبقًا، وبالتالي فمن الواضح كيف ستصوت الأغلبية. لذلك، تم تقليص المعركة الحقيقية في الحملة الانتخابية إلى عدد صغير من الولايات "المتأرجحة"، واحدة يمكن أن توجد فيها أغلبية هنا، إما ديمقراطية أو جمهورية، وهذه الطريقة تعطي قوة كبيرة للمجموعات المركزة في هذه البلدان.



وضربت الصحيفة مثال بالمجتمع الكوبي الذي لا يمثل سوى نصف بالمائة من سكان الولايات المتحدة، ولكنه يتركز إلى حد كبير في فلوريدا، وهي ولاية رئيسية في الانتخابات، وبالتالي تحتفظ بقوة سياسية كبيرة يمكن تجاوزها، والكثير من عداء هذا المجتمع لنظام كاسترو وقوته السياسية واسعة النطاق هي أحد الأسباب إن العداء الذي أظهرته حكومة الولايات المتحدة تجاه كوبا من عام 1959 حتى عهد أوباما يشبه عداء فلوريدا الكوبيين، وقد يكون لدى اليهود أيضًا أوراق لعب قوية نسبيًا بسبب تركيزهم في بعض الولايات المتأرجحة الرئيسية.



تعيش الغالبية العظمى من اليهود في الولايات الكبرى على طول الساحل: أكثر بقليل من ربع جميع اليهود الأمريكيين - 26٪ - يعيشون في ولاية نيويورك، و17٪ في كاليفورنيا، و9٪ في فلوريدا، و8٪ في نيو جيرسي. من بين دول أخرى.



عند النظر في نسبة اليهود بين سكان كل دولة، تتغير الصورة قليلًا. هنا أيضًا، تحتل نيويورك المرتبة الأولى (9.09 ٪ من سكانها يهود)، ولكن من بين البلدان التالية هناك بعض لم نذكرها من قبل: واشنطن العاصمة (8.12 ٪)، نيو جيرسي (6.14 ٪)، ماساتشوستس (4.22 ٪)، كونيتيكت (3.31٪) وماريلاند (3.91٪) وكاليفورنيا (2.99٪) وفلوريدا (2.93٪) ونيفادا (2.8٪) وإلينوي (2.35٪) وبنسلفانيا (2.33٪).



يكفي النظر إلى نتائج الانتخابات لعام 2016 لنرى أن الولايات "اليهودية" هي ولايات ديمقراطية بشكل واضح: في الولايات الخمس التي تضم أعلى نسبة من اليهود بين السكان، هزمت هيلاري كلينتون دونالد ترامب بفارق 14٪ إلى 86٪.



وأوضحت الصحيفة، ان ما صنع التأثير هو أن هناك عدد مدهش من الولايات المتأرجحة حيث النسبة المئوية لليهود لا تكاد تذكر: تم إصدار ما لا يقل عن خمس ولايات في عام 2016 بنسبة أقل من النسبة المئوية لليهود في سكانها - فلوريدا، بنسلفانيا، ميشيغان، نيفادا ونيو هامبشير - وهذا يعني أن الصوت اليهودي أصغر بالفعل من الناحية العددية، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على هوية الرئيس المقبل، وفي بعض السيناريوهات تغلب عليها.



كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن طريقة تأثيرالناخبين اليهود في الإنتخابات الأمريكية، مبينة أنه في الولايات المتحدة، يعيش حوالي 6.93 مليون يهودي أي حوالي 2.1٪ من مجموع سكان الولايات المتحدة وبكل المقاييس هذه أقلية صغيرة.