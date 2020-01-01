بالأرقام.. حصاد جهود الدولة في وقف التعديات واسترداد الأراضي المنهوبة

في أبريل الماضي، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة لن تتهاون مع التعديات على الأراضي رغم الظروف الراهنة، ووجه الرئيس، المحافظات باستراد أراضي التعديات علي أملاك الدولة وتحركت وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والدقهلية والوادى الجديد وقنا والمنيا وسوهاج والشرقية البحيرة ومسئولى لجنة استرداد الأراضى لتنفيذ أوامر الدولة.





لجنة استرداد الأراضى

نسقت وزارة التنمية المحلية مع الوزارات المعنية ولجنة استرداد أراضى الدولة لحل المشاكل التى تواجه عمليات تقنين أوضاع الأراضي ومتابعة إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة لمواجهة البناء المخالف، وتعمل الوزارة على دعم سيادة القانون فى موجات الإزالات الجاري بالتعاون مع مديريات الأمن.





كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات استردت 3 ملايين فدان أراضي، وتلقت المحافظات 182 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، وتنقسم هذه الطلبات 176184 طلب جاد منها الأراضى الصحراوية 184 ألف فدان بعدد العقود 11939، وأراضى البناء 4 مليون م2، بلغت المتحصلات المالية 3.6 مليار جنيه.





تصالح الأراضي

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه طبقا قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وكلفت الوزارة المحافظات لسرعة تحديد الكتل السكنية منها للأحوزة العمرانية واستلام طلبات المقدمة من المواطنين في التصالح بالمخالفات، وتشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون، حيث تلقت المحافظات عدد 330 ألف طلب تقدم لتصالح 104.2 مليون جنيه، حصلت الوزارة رسوم تقديم.





وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه المحافظات أزالت 750 ألف مخالفة مبانى، وأزالت 620 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية ملك المواطنين على مساحة 35 ألف فدان من الأراضى الزراعية، وأزالت المحافظات 750 تعدٍ على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة كما غلقت المحافظات 1500 معبر غير قانوني يسمح بمرور السيارات على خطوط السكة الحديد منذ تكليفات الرئيس للمحافظين.





حملات تفتيش

وتقوم الحملات برصد كافة حالات البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية واسترداد أراضى أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يحققون مكاسب مادية استغلالًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة المصرية.





ونفذت المحافظات إزالة 3049 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة، واسترداد نحو 3 مليون و813 ألف متر مربع كما أزالة 638 حالة تعدى بالزراعة على أراضى أملاك الدولة، بلغ الأفدنة المستردة نحو 7114 فدان، كما أزالت 4176 حالة لمخالفات البناء على مساحة 334 ألف متر مربع، كما أزالت الوزارة 7617 حالة لتعديات بالبناء على 1850 فدان أرض زراعية ملكية.



