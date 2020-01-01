تقرير يكشف عن أكبر عملية تحويل لعملات رقمية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر

كشف تقرير لموقع Nairametrics عن عملية تحويل لأكثر من 132 ألف عملة بيتكوين تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار لتصبح بذلك أكبر عملية تحويل عملات مشفرة في العالم

 

لكن ما كشف عنه التقرير أن تلك العملية غير ضخامتها إلا أن المرسل والمستقبل مجهولين تماما مما يعني أن العملية تمت بين نقطتي تراسل سرية غير معروفة للجمهور أو الجهات العامة.

 

وكشف موقع Nairametrics أن عملية التحويل تمت في وقت سريع للغاية لكن مسارات التحويل الخاصة بالبلوك تشين سجلت العملية وكشفت حجم العملية لكنها لم تكشف عن مسار التحويل أو أطرافه وهو ما أثار حالة من التساؤلات والجدل بين الخبراء.

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