بكري: الإعلان عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ غدًا (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:04 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
داليا الحسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه سيتم الإعلان غدًا عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات"، مشيرا إلى أن المؤتمر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مقر الهيئة 3 عصرا.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد فتح الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أنه سيتم الإدلاء بالأصوات داخل وخارج مصر، وكذلك الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن عودة مجلس الشيوخ لممارسة مهامه بعد إلغائه خلال الفترة الماضية يمثل استحقاقًا مهما باعتبار هذا المجلس يمثل الغرفة الثانية لمراجعة القوانين ومدى ملاءمتها مع الدستور.

وأضاف بكري أن هناك توقعات بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل وإجراء انتخابات مجلس النواب في أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أهمية وجود توافق وطني في القوائم الانتخابية لانتخاب مجلسين يعبران عن كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب بأن مجلس الشيوخ سيعبر عن الكفاءات والخبرات وإن المرأة ستكون في هذا المجلس أمام اختبار مهم، وذلك من خلال انتخاب 142 امرأة في مجلس الشيوخ لتشارك في العمل التشريعي والرقابي وتثبت قدرتها على العطاء والتواصل.

وتابع: "قد تبدأ انتخابات مجلس النواب في شهر أكتوبر القادم، وحزب مستقبل وطن، يلعب دورًا هامًا في تجميع الأحزاب السياسية، وضمان حرية انتخاب المتنافسين، حيث نادى الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وجود الرأي والرأي الآخر".



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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