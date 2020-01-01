كورونا.. تجاوز اعداد الإصابة بالفيروس لـ 11 مليوناً في أنحاء العالم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
وكالات

كشفت أحدث إحصاء لوكالة الأنباء العالمية "رويترز"، الجمعة، أن هناك أكثر من 11 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على مستوى العالم، وأن هناك أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفيروس.

وشددت "رويترز" على أن "الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند، هي بؤر التفشي الجديدة لفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة مسجلة 128906 حالة وفاة، ومليونين و758871 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 61862 حالة وفاة، ومليون و495628 حالة إصابة، وحلت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة، وجاءت الهند في المركز الرابع؛ حيث سجلت 646924 إصابة، بالإضافة إلى 18656 وفاة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن "عدد الحالات يشكل أكثر من ضعفي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,085 مليون إصابة، بينهم أكثر من 526 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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