محافظ الفيوم: هناك شبه سيطرة على انتشار كورونا بالمحافظة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة كانت من أعلى 5 محافظات في معدل الإصابة بفيروس كورونا، ولكن الوضع الآن تحسن كثيرا، وهناك شبه سيطرة على انتشار الفيروس بالمحافظة.

وأشار "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنه كان هناك اندفاع من المواطنين للتواجد في الشارع خلال أول يومين بعد عودة الحياة بشكل تدريجي، ونسبة الالتزام كانت ضعيفة، وتم التواصل مع المواطنين لتوجيههم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أكثر بعد عودة الحياة لطبيعتها.

وأوضح أنهم يقومون بعملية تطوير لمنطقة محمية وادي الريان، مشيرا إلى أن المواطن سيرى منظر جديد بعد افتتاحها، لافتا إلى أن مناطق المحميات مازالت مغلقة، مضيفا أنه قد تم افتتاح المناطق السياحية وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، ونسبة الالتزام تتخطى 95%، مؤكدا أن المحافظة جاهزة لاستقبال الزوار.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

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