نجم بايرن ميونخ على أعتاب ليفربول

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي يقترب من الإعلان بشكل رسمي من التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ألكانتارا وافق بالفعل على شروطه الشخصية مع ليفربول بينما تبقى فقط الإتفاق مع بايرن ميونخ على قيمة الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين ليفربول وبايرن ميونخ متقدمة للغاية، حيث أن النادي البافاري طلب الحصول على 35 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا يلعب في بايرن ميونخ منذ عام 2013 وينتهي عقده في الصيف المقبل وأنه خاض مع بايرن ميونخ 230 مباراة وسجل 31 هدفًا وصنع 37 هدف آخرين.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يعلق على إصابة فاران واحتمالية رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعة و 19 دقيقة

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ أقل من ساعة

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ 43 دقيقة

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعة و نصف

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ أقل من ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:44 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

07:26 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن