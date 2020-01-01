نجم بايرن ميونخ على أعتاب ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي يقترب من الإعلان بشكل رسمي من التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ألكانتارا وافق بالفعل على شروطه الشخصية مع ليفربول بينما تبقى فقط الإتفاق مع بايرن ميونخ على قيمة الصفقة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين ليفربول وبايرن ميونخ متقدمة للغاية، حيث أن النادي البافاري طلب الحصول على 35 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه الإسباني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا يلعب في بايرن ميونخ منذ عام 2013 وينتهي عقده في الصيف المقبل وأنه خاض مع بايرن ميونخ 230 مباراة وسجل 31 هدفًا وصنع 37 هدف آخرين.



