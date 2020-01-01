لما شهر يوليو يدخل عليك.. ليلى علوي تداعب جمهورها بصورة من أحد أعمالها

Advertisements

أستعانت الفنانة ليلي علوي بمشهد من فيلم الحجر الداير لمواجهة وقتل شهر يوليو ، حيث نشرت صورة لها من الفيلم عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت علي الصورة قائله : لما شهر يوليو يدخل عليك ، عزيزة فيلم الحجر الداير.



فيلم الحجر الداير، عرض لأول مرة فى دور العرض السينمائى يوم 12 أكتوبر عام 1992، وهو من بطولة ليلى علوى، حسين فهمى، إلهام شاهين، صفية العمرى، حسين الشربينى، سعد أردش، سميرة محسن، سميرة صدقى، محمد خيرى، خليل مرسى وغيرهم من الفنانين، تأليف سامية شكرى وإخراج محمد راضى.

