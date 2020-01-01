نجم لاتسيو يحصل على جائزة الشهر في الدوري الإيطالي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:32 م
لويس البرتو
لويس البرتو
وكالات

كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تتويج الإسباني لويس ألبرتو نجم لاتسيو بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة، أن ألبرتو لم يتسلم جائزته في مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت الرابطة أن اللاعب سيتسلم الجائزة قبل مباراة فريقه أمام ميلان غداً السبت.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في شهر مارس الماضي، بسبب أزمة كورونا، قبل أن تستأنف المسابقة في أواخر يونيو الماضي.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر يوفنتوس.

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