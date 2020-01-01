بعد إخلاء سبيلها.. قصة الظهور المفاجئ لدينا مراجيح (فيديو وصور)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بأخبار القبض على دينا عبد الرحمن رزق، المعروفة بـ"دينا مراجيح"، ثم أخبار إخلاء سبيلها، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية قصة "دينا مراجيح" وظهورها المفاجئ على "السوشيال ميديا" خلال الشهور الأخيرة.

دينا قالت في إحدى اللقاءات قبل ذلك إنها تعيش في منطقة المقطم، وتعرف "يوسف جو" -وهو الشخص الآخر الذي يظهر معها في الفيديوهات- منذ الطفولة، نافية أن يكونا في علاقة عاطفية أو مرتبطان لافتة إلى أنهما مثل الأخوة.

اشتهر الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي بالصدفة مع مطلع العام الجاري، وخاصة بعد الكليب الذي ظهرا فيه، وقالت جملتها الشهيرة "جود لك عليك يا مصدي"، وأثارا جدلا واسعا بسبب الطريقة التي يقدمان بها الفيديوهات، وأيضا طريقة كلامهما فيها، الأمر الذي عرضهما في البداية للسخرية والانتقاد، ولكن فيما بعد أصبح متابعوهما بعشرات الآلاف، وقدم الثنائي مجموعة من أغاني المهرجانات، وحققت الأغاني أرقامًا وصلت لمليون مشاهدة.

زادت شهرتهما خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهورهما في الحلقة الخامسة من مسلسل "ولية لأ"، الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، حيث كانت تعمل الأخيرة كسائق تاكسي، ويركب معها دينا مراجيح، وجو شو الذي يحاول الاعتداء على دينا، ولكن بطلة المسلسل تتدخل وتمنعه.

رصدت أجهزة صدت "دينا"، بعد نشرها فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومنافية لأخلاق المجتمع عبر تطبيق "تيك توك" حيث تم ضبطها أثناء تصوير أحد الفيديوهات، وتحرير محضر واقتياد المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.


كشفت تحقيقات نيابة المقطم، تفاصيل واقعة ضبط دينا مراجيح فتاة "التيك توك" و٦ آخرين عقب القبض عليهم أثناء تصوير فيديو بكورنيش المقطم.

وأفادت التحقيقات أنه أثناء تصوير كلِ من: "دينا عبد الرحمن رزق، مصطفى. خ، محمد. س، محمد.أ، علاء. م، أسامة. م، أحمد.م"، على كورنيش النيل بمنطقة المقطم فيديوهات لبثها على موقع التواصل الاجتماعي نشبت بينهم مشاجرة مع آخرين سخروا منهم فتعدوا على بعضهم البعض بالألفاظ خارجه وسخرية منهم.

وأوضحت التحقيقات، أن دينا كانت تحصل على 50 جنيها مقابل التقاط الصور معه، وجاء هؤلاء الشباب، وطلبا سرعة التصوير، فحدثت مشادة وقع على إثرها المشكلة التي انتهت في قسم الشرطة.

وتم تحرير المحضر رقم ٧٧٢٩ لسنة ٢٠٢٠، والعرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة.

بعد إخلاء سبيلها.. قصة الظهور المفاجئ لدينا مراجيح (فيديو وصور)
بعد إخلاء سبيلها.. قصة الظهور المفاجئ لدينا مراجيح (فيديو وصور)
بعد إخلاء سبيلها.. قصة الظهور المفاجئ لدينا مراجيح (فيديو وصور)
بعد إخلاء سبيلها.. قصة الظهور المفاجئ لدينا مراجيح (فيديو وصور)
بعد إخلاء سبيلها.. قصة الظهور المفاجئ لدينا مراجيح (فيديو وصور)
بعد إخلاء سبيلها.. قصة الظهور المفاجئ لدينا مراجيح (فيديو وصور)
بعد إخلاء سبيلها.. قصة الظهور المفاجئ لدينا مراجيح (فيديو وصور)
بعد إخلاء سبيلها.. قصة الظهور المفاجئ لدينا مراجيح (فيديو وصور)

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