أحمد السقا ينعى وفاة محمود جمعة

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نعى الفنان أحمد السقا وفاة الفنان القدير محمود جمعة الذي توفي اليوم، حيث كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلي، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي.



ونشر أحمد السقا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الغريدات "تويتر".



وكتب محمد عبد الرحمن قائلاً: "الله يرحمك ياعم الاخلاق والادب".



يذكر أن محمود جمعة بدأ حياته كموظف بالإدارة العامة للمسرح، فهو من أهم رواد المسرح الغنائى وقتها، وقدم العديد من الأغانى للمسرح المصرى سواء مسرح الدولة أو مسرح الثقافة الجماهرية الذى ينتمى إليه ، ومن أشهر مسرحياته عنبر رقم ٦ للمخرج سمير العصفورة والتى قدمت على مسرح الطليعة ، ومسرحية شفيقة ومتوفى للمخرج دكتور أشرف زكى والتى قدمها على مسرح الغد من بطولة حنان ترك.