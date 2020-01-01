وقف إصدار تراخيص البناء يدفع بأسعار الحديد نحو الهبوط

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:12 م
أسعار الحديد
أسعار الحديد
الفجر الاقتصادي

شهدت أسعار الحديد خلال هذا الأسبوع تراجعات قوية، مع تراجع حجم الطلب عليه  بعد صدور قرارات من المحليات في مختلف المحافظات.

 

 

وأعلن عدد كبير من شركات الحديد بخفض أسعارها هذا الأسبوع، من ضمنهم شركة بشاى للصلب  وحديد الجارحي، بينما قرر حديد عز تثبيت أسعاره لهذا الشهر هو وباقي الشركات.

 

 

وخفض شركة "بشاى للصلب" أسعارها بقيمة 200 جنيه في الطن ليصل إلى 9400 جنيه تسليم أرض المصنع،  ووصل سعر طن حديد" الجارحى" بعد تخفيضه إلى 9250 جنيه للطن.

 

 

وتراوحت أسعار طن الحديد في باقي المصانع بين 9500 جنيه للطن إلى 10 الالاف جنيه للطن الذي أعلنت عنه شركة حديد عز

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