جود لاك يا جو.. تعرف على "دينا مراجيح" نجمة التيك توك الشعبية

أخلت قوات الأمن سبيل فتاة التيك توك الشهيرة بدينا مراجيح، وفى السطور التالية نعرض معلومات عن دينا عبد الرحمن رزق الشهيرة بدينا مراجيح.

و"دينا مراجيح"، فتاة من فتيات الـ"تيك توك"، واشتهرت بنشر مقاطع فيديو بها ألفاظ وتصرفات خادشة للحياء، وألقت قوات الأمن القبض عليها في منطقة المقطم.

و"دينا مراجيح"، فتاة من فتيات الـ"تيك توك"، واشتهرت بنشر مقاطع فيديو بها ألفاظ وتصرفات خادشة للحياء، وألقت قوات الأمن القبض عليها في منطقة المقطم.

دينا مراجيح فتاة بسيطة في العقد الثاني من عمرها، تنتمي لمنطقة شعبية في مصر، واشتهرت ببعض الفيديوهات على يوتيوب مع صديقها جو وأصبحت عرضة للتنمر بسبب جملها العفوية التي تعكس عدم وجود ثقافة بالاضافة لمظهرها البسيط، وبهذا تحولت دينا مراجيح إلى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واشتهرت بعبارة "جود لاك يا جو جود لاك يا قلبي"

دينا مراجيح فتاة بسيطة في العقد الثاني من عمرها، تنتمي لمنطقة شعبية في مصر، واشتهرت ببعض الفيديوهات على يوتيوب مع صديقها جو وأصبحت عرضة للتنمر بسبب جملها العفوية التي تعكس عدم وجود ثقافة بالاضافة لمظهرها البسيط، وبهذا تحولت دينا مراجيح إلى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واشتهرت بعبارة "جود لاك يا جو جود لاك يا قلبي"





كشفت تحقيقات نيابة المقطم، تفاصيل واقعة ضبط دينا مراجيح فتاة "التيك توك" و٦ آخرين عقب القبض عليهم أثناء تصوير فيديو بكورنيش المقطم.





وأفادت التحقيقات أنه أثناء تصوير كلِ من: «دينا عبد الرحمن رزق، مصطفى. خ، محمد. س، محمد.أ، علاء. م، أسامة. م، أحمد.م»، على كورنيش النيل بمنطقة المقطم فيديوهات لبثها على موقع التواصل الاجتماعي نشبت بينهم مشاجرة مع آخرين سخروا منهم فتعدوا على بعضهم البعض بالألفاظ خارجه وسخرية منهم.





وتم تحرير المحضر رقم ٧٧٢٩ لسنة ٢٠٢٠، والعرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة.





أول تعليق لدينا بعد إخلاء سبيلها





قالت دينا مراجيح، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، في أول تعليق لها بعد إخلاء سبيلها اليوم الجمعة، إنها تستعد لعمل إعلان جديد لإحدى الشركات.



