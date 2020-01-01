الأهلي يستقر على ألوان قميص الموسم الجديد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:03 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
استقر مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي بالتنسيق مع الشركة الراعية لملابس الفرق الرياضية بالقلعة الحمراء، على التصميم الجديد الخاص بالفريق الأول، بداية الموسم المقبل.

وكانت الشركة، أرسلت عدد من التصورات لتصميم قميص الموسم الجديد، لمناقشة الألوان الخاصة والتي سيتم إنتاجها قبل بداية الموسم الجديد.

وتمسك النادي الأهلي، باللون الأحمر للقميص الأساسي، بينما لم يتم تحديد ألوان الزي البديل، بعد أن كان اللونين "الفسدقي والأسود" للزي البديل في الموسم الجاري.

ورشح أعضاء النادي، الاستمرار في تواجد اللون الفسدقي، كزي بديل للون الأحمر، بعدما نال إشادة كبيرة من قبل الجماهير بالموسم الحالي.

فيما تم الاختلاف حول استمرار اللون الأسود، ضمن الألوان الخاصة بالفريق، على أن يتم انتظار عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من إجازته للحصول على رأيه.

ويعود فايلر، إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل، بعد قضاء إجازة قصيره في بلاده، من أجل الاطمئنان على إسرته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يتم عرض التصميمات على فايلر، واستشارته بالألوان التي تم الاستقرار عليها، من أجل إبلاغ الشركة الراعية، ومن ثم بدأ صناعة الزي الجديد والإعلان عنه في أقرب وقت.

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