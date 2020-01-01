الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تسارع في انتشار فيروس كورونا بمنطقة شرق المتوسط، والتي تضم 22 دولة.





وأشارت "مها"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يثبت حتى هذه اللحظة أن فيروس كورونا يتأثر بارتفاع درجة الحرارة، موضحة أنه لا يمكن معرفة متى سينتهي فيروس كورونا في العالم، ولكنه قد يستمر لسنوات عديدة.





وأوضحت أن هناك تجارب إكلينيكية تجرى على 17 لقاحا للقضاء على فيروس كورونا بعدد من الدول، كما تجري منظمة الصحة العالمية عددا من التجارب التضامنية للتعامل الأمثل مع فيروس كورونا.





وشددت المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة أن يكون هناك تقييم مستمر لنتائج الفتح في مختلف الدول.





وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



