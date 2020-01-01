رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
راحت تشتري طلبات من السوبر ماركت، واختفت بعدها، لهذا السبب حرر والد فتاة محضرًا بقسم شرطة الهرم، يفيد بتغيب ابنته في ظروف غامضة، معتقدا اختطافها.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود "أحمد. ت"، مقيم بمنطقة اللبيني، بنطاق القسم، بتغيب ابنته ندي، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، في ظروف غامضة حال توجها لشراء طلبات من السوبر ماركت، معتقدا اختطافها.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وصباح اليوم التالي، أعلنت أسرة الفتاة عن رجوعها إلى منزلها، حيث كتب والدها منشورا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن بتحريره ابنته ودفع فدية مالية مقابل تحريرها من خاطفيها، لتضيف عمتها: البنت كانت مخطوفة للفدية وحاليا في تحقيقات أولية.

تحريات رجال مباحث الجيزة توصلت إلى أن الفتاة كانت على علاقة عاطفية بشاب، ولدي علم الأهل تعدوا عليها بالضرب، مما دفعها إلى الهروب في اليوم التالي من ضربها.

ونفي مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة ما تداوله أسرة الفتاة بشأن خطفها ودفع فدية مقابل تحريرها، موضحًا: " البنت رجعت لوحدها تاني يوم".

في سياق آخر، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.


وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لإستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.


وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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