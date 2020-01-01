محمد عبد الرحمن ينعى وفاة محمود جمعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:43 م
محمود جمعة
محمود جمعة
روان هيثم
نعى الفنان محمد عبد الرحمن وفاة الفنان القدير محمود جمعة الذي توفي اليوم، حيث كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلي، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي.

ونشر محمد عبد الرحمن صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمد عبد الرحمن قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان محمود جمعة في ذمة الله، اسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن محمود جمعة بدأ حياته كموظف بالإدارة العامة للمسرح، فهو من أهم رواد المسرح الغنائى وقتها، وقدم العديد من الأغانى للمسرح المصرى سواء مسرح الدولة أو مسرح الثقافة الجماهرية الذى ينتمى إليه ، ومن أشهر مسرحياته عنبر رقم ٦ للمخرج سمير العصفورة والتى قدمت على مسرح الطليعة ، ومسرحية شفيقة ومتوفى للمخرج دكتور أشرف زكى والتى قدمها على مسرح الغد من بطولة حنان ترك.

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