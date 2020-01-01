ترتيب الدوري الاسباني بعد مباراة ريال مدريد وخيتافي بالأمس

تصدر ترتيب الدوري الاسباني محرك بحث "جوجل" اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2020 في مصر، حيث شهد الدوري الإسباني مباراة رائعة بين ريال مدريد وخيتافي في الجولة 33 من الليجا ، وفيما يلي نقدمد لكم ترتيب الدوري الاسباني ونتيجة مباراة مدريد وخيتافي.





نتيجة مباراة مدريد وخيتافي





استطاع فريق ريال مدريد بتعزيز صدارته للدوري الإسباني، مع نهاية منافسات الجولة الـ33 من الليجا، بعد فوزه الصعب الذى حققه على ضيفه فريق خيتافى، بهدف وحيد، فى لقاء ديربى مدريد المصغر، والذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو".





نجح ريال مدريد، فى التغلب على خيتافى، بهدف سجله القائد سيرجيو راموس، فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة، ليقترب خطوة جديدة من التتويج بلقب الليجا هذا الموسم.





وجاء برشلونة فى المركز الثانى برصيد 70 نقطة، بعد سقوطه فى فخ التعادل الإيجابى مع فريق أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2 – 2، مساء الثلاثاء الماضي.





واحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد تعادله مع البارسا، ثم إشبيلية فى المركز الرابع، برصيد 57 نقطة، بعد تغلبه على مضيفه فريق ليجانيس، بثلاثية نظيفة.





ويأتى فياريال فى المركز الخامس، برصيد 54 نقطة، بعد تخطيه فريق فالنسيا، بثنائية نظيفة، وفى المركز السادس خيتافى برصيد 52 نقطة.





وتنطلق مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، مساء اليوم الجمعة، بلقاء يجمع أتلتيكو مدريد مع ريال مايوركا.



