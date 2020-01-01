الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:32 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع كل من نبيل عماد دونجا وعبد الله بكري ورجب بكار ثلاثي نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية بعد أن حصل على توقيع الثلاثي على الانضمام إلى الأبيض ولكن طلبوا حسم الأمر مع إدارة ناديهم.

وجهز نادي الزمالك عرض ضخم لضم هذا الثنائي حيث ينوي النادي تقديم 4 لاعبين من الفريق إلى نادي بيراميدز ليتم الموافقة على الصفقة.

وعرض الفارس الأبيض على بيراميدز مبلغ مالي مقابل الحصول على خدمات كل من محمد عنتر وأحمد رفعت ومحمود عبد العزيز وإعارة إمام عاشور لمدة موسم.

ورفض نادي بيراميدز عرض الزمالك بشكل نهائي حيث أكد النادي أنه لا يريد عقد أي صفقات تبادلية هذا الصيف ويريد الحصول على مقابل مادية لبيع أي لاعب في الصيف.

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